Vinculan a proceso a presunto asesino de Gail Castro, hermano del youtuber Markitos Toys

Mexicali, Baja California.- Un juez de control dictó la vinculación a proceso de Armando Adrián 'N.' por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2025 cuando privaron de la vida a Gail Castro, hermano del influencer Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, en la colonia El Sauzal que está situada en el municipio de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, presentó las pruebas correspondientes para sustentar la probable responsabilidad del imputado. Los resultados de la investigación arrojaron que los hechos se registraron poco antes de las 18:04 horas, cuando la víctima salía de un restaurante ubicado en sobre la carretera Tijuana–Ensenada, a la altura del kilómetro 104.

Fue en ese momento cuando supuestamente Gail Castro fue atacado a balazos por el detenido y otra persona, causándole lesiones que derivaron en una muerte casi instantánea. Posteriormente, los agresores emprendieron la huida del lugar a bordo de en un vehículo Toyota Corolla color guinda, unidad que fue abandonada y localizada en el fraccionamiento Colinas del Mar. Una vez que se tomó conocimiento del caso, las autoridades solicitaron la orden de aprehensión.

La tarde del viernes, un ataque armado en el restaurante Villa Marina, en la zona de El Sauzal, dejó como saldo la muerte de Gail Castro,… pic.twitter.com/eTaFaIxhFr — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 29, 2025

Por la labor de investigación realizada por la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, se logró establecer la presunta participación en dicho delito. Armando Adrián 'N.' fue puesto a disposición del juez de control a través del cumplimento del mandato judicial. La autoridad competente dictaminó su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que Gail Castro apareció en unos volantes arrojados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en el que se le vinculaba a él y a sus hermanos Kevin, Mayve y Marcos Eduardo Castro con el grupo criminal de Los Chapitos, facción liderada por lo hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En aquella ocasión trascendió que los panfletos fueron lanzados por integrantes del grupo rival de Los Mayos.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8La que Corre y Vuela



Ya son 6 los influyencers, que han sido dados de baja.



-Leobardo "Gordo Peruci" Aispuro Soto

-Juan Carlos "El Chilango"

-Adrián Antonio López Uribe

-Miguel "El Jasper" Vivanco

-"Gail Toys" Castro

-Carlos "Camilo El Alucín" Ochoa Delgado, pic.twitter.com/nZtPeQSsoS — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) August 17, 2025

