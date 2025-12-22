Violencia familiar en Gómez Palacio: Menor de 11 años enfrentó a su padre para salvar a su madre

Gómez Palacio, Durango.- El pasado domingo 22 de diciembre de 2025, alrededor de las 00:15 horas, un sujeto fue detenido por el delito de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle Naciones Unidas y avenida Durango, en la colonia Nogales, de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con información de Milenio, a este hombre no le bastó con agredir a su esposa, ya que también golpeó a su hijo menor de edad.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad de las víctimas, se tiene conocimiento de que el niño, de once años, solo intentaba defender a su madre de los brutales golpes que comenzó a recibir por parte de su esposo, luego de que ella regresara de su jornada laboral. De acuerdo con las autoridades, el responsable se encontraba bajo los influjos del alcohol.

El agresor, identificado como Jesús Antonio, de 36 años de edad, reclamó a su pareja sentimental, ya que presuntamente había llegado al domicilio en compañía de otro hombre. Sin embargo, la discusión verbal escaló rápidamente a la violencia física, pues intentó empujarla e incluso asfixiarla. Ante la desesperación, el menor trató de auxiliar a su madre y fue en ese momento cuando el sujeto golpeó al niño en el rostro.

El agresor fue detenido

Afortunadamente, la mujer logró salir del domicilio y fue auxiliada por elementos de la corporación policiaca, quienes de inmediato procedieron a la detención del agresor. Actualmente, el individuo se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización que se genere en las próximas horas.

En otro hecho similar, durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 03:00 horas, en la prolongación Francisco Primo de Verdad, a la altura del periférico, una mujer identificada como M.S.F. realizó una llamada al número de emergencias para denunciar que su pareja sentimental la había agredido con un cuchillo, provocándole una lesión. No obstante, señaló que no requería atención médica inmediata; su principal preocupación era que el agresor se encontraba con su hija de nueve años de edad, por lo que temía por la seguridad de la menor.

