Asesinan a policía cuando salía de su turno en Culiacán; hace meses mataron a su hermana

Culiacán, Sinaloa.- En un nuevo ataque armado contra elementos policíacos, un agente de la Policía Municipal fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando circulaba a bordo de su motocicleta luego de concluir con su turno en la base del zoológico de la localidad. Los primeros reportes indican que el homicidio ocurrió cuando el hoy occiso transitaba por la calle Venustiano Carranza, entre Antonio Rosales y Ángel Flores.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el oficial caído fue identificado de manera preliminar como Édgar Luciano 'N.', cuyos datos generales por el momento se desconocen. Trascendió que el hoy occiso viajaba en una motocicleta de color verde cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole una muerte casi inmediata en el lugar de los hechos.

El ataque en contra del policía se registró alrededor de las 17:00 de la tarde sobre la avenida Venustiano Carranza en la esquina de la calle Ángel Flores, a unos metros de la entrada del Zoológico de Culiacán, cuando sujetos armados desconocidos lo siguieron desde que salió de la base municipal y le dispararon en repetidas ocasiones hasta arrebatarle la vida", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.

Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal de Culiacán y del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio, confirmando la presencia del uniformado gravemente herido. Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al llamado, aunque localizaron al individuo ya sin signos vitales, por lo que se cubrió el cuerpo con una sábana azul y se delimitó la escena del crimen con cinta amarilla.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el área, mientras que policías de investigación realizaron las averiguaciones previas del asesinato de este elemento policíaco. Finalmente, el cadáver fue trasladado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Asesinaron a su hermana

La citada fuente reveló que Petra Emilia 'N.', una oficial adscrita también a la Policía Municipal de Culiacán y hermana de Édgar Luciano 'N.', fue privada ilegalmente de su libertad junto con otros dos compañeros el pasado 28 de febrero de 2025 en la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur de Culiacán. Días después, el 2 de marzo para ser exactos, localizaron sin vida y con impactos de bala en las inmediaciones de la carretera La 12, cerca de la carretera Culiacán-Eldorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui