Autoridades investigan doble hallazgo en Ciudad Victoria, Tamaulipas; mujer muerta y restos humanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este martes 23 de diciembre de 2025, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó dos macabros hallazgos en la localidad. En el primero, informó que las autoridades correspondientes trabajaban en la carretera antigua Tula–Victoria, a la altura del kilómetro 171, en el municipio de Victoria, donde encontraron restos humanos aún no identificados.

Más tarde, la misma dependencia se volvió a pronunciar tras el presunto hallazgo de una mujer sin vida sobre la vía pública, en la calle Ferromex, esquina con Calle del Sol, en la colonia Ampliación El Palmar, también en Ciudad Victoria. En ambos casos, elementos de corporaciones estatales y servicios de emergencia acudieron al lugar para acordonar las áreas y evitar su contaminación.

Una vez en el sitio, integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciaron la búsqueda de pistas que puedan ayudar a esclarecer estos posibles crímenes. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en los próximos días, pues, como se mencionó, las investigaciones recién comenzaron con el objetivo de dar con los responsables.

Encuentran restos humanos

La propia vocería publicó en sus redes sociales: "Autoridades atienden reporte de hallazgo de restos humanos en la carretera antigua Tula-Victoria a la altura del kilómetro 171 de #Victoria", y poco después informó sobre la mujer sin signos vitales: "Autoridades atienden reporte de hallazgo de femenina sobre la vía pública en la calle Ferromex por Calle del Sol en la colonia Ampl. El Palmar de #Victoria".

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de hallazgo de femenina sobre la vía pública en la calle Ferromex por Calle del Sol en la colonia Ampl. El Palmar de #Victoria.



Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo… pic.twitter.com/xK90GGbToZ — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 23, 2025

En otro caso ocurrido, pero en Reynosa, Tamaulipas, el pasado sábado13 de diciembre de 2025, alrededor de las 4:00 horas, se encontraron cuatro cuerpos sin vida en un domicilio de la calle Italia, casi esquina con la calle España, en la colonia Campestre. Según medios locales, se trató de tres hombres y una mujer que fueron asesinados cruelmente y abandonados en dicha vivienda.

Fuente: Tribuna del Yaqui