Cárcel y sanción económica: Dictan sentencia a dos jóvenes armados detenidos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), operando a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la delegación de Sonora, ha conseguido una resolución judicial favorable que resulta en una sentencia condenatoria contra dos personas. Los implicados fueron hallados culpables de infringir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un delito de competencia federal que conlleva sanciones estrictas.

Los hechos que derivaron en esta condena se registraron en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con el informe oficial, elementos de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones de la colonia El Cortijo cuando interceptaron un vehículo de procedencia extranjera. Durante la inspección, los oficiales detuvieron a Gabriel G. y David G., a quienes se les aseguró un arma de fuego tipo pistola.

Tras el aseguramiento, tanto los detenidos como el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. El proceso legal se resolvió mediante procedimiento abreviado, un mecanismo que permite agilizar la impartición de justicia cuando existen elementos probatorios suficientes. El juez de la causa analizó las pruebas aportadas por la Fiscalía.

Por ello dictó una pena de 4 años de prisión para cada uno de los imputados. Asimismo, les impuso una sanción económica equivalente a 11 mil 314 pesos. Con este resultado, la FGR reitera su función de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la seguridad federal. Por todo lo anterior, la institución señaló que mantiene abiertos sus canales de comunicación para fomentar la denuncia ciudadana.

#FGR obtiene sentencia de cuatro años de prisión contra dos personas por portación de arma de fuego

?? https://t.co/AxiKTiL4TT pic.twitter.com/FogXWYezpW — Sonora (@FGR_Sonora) December 23, 2025

La población puede reportar ilícitos las 24 horas del día, los 365 días del año, acudiendo a las instalaciones ubicadas en Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga. También se encuentran disponibles el teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y el correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx para realizar denuncias de manera anónima y segura.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR