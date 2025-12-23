Choque triple en Ciudad Obregón: Vehículo se pasa el semáforo en rojo y provoca accidente

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente de tránsito tuvo lugar la noche de este martes 23 de diciembre, en el primer cuadro de Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo daños materiales en tres automóviles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas, en la colonia Centro, generando la movilización de los servicios de emergencia y autoridades de vialidad hacia el cruce de las calles No Reelección y Jalisco.

De acuerdo con la información recabada en el lugar del percance, el accidente se habría originado por la omisión de una señal de tránsito por parte de uno de los conductores. Testigos señalan que una vagoneta marca Ford Explorer de modelo atrasado, circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle No Reelección y al llegar al crucero mencionado, el chofer presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

Esto provocó que chocara contra un vehículo tipo sedán que transitaba con preferencia de paso, en sentido de norte a sur, sobre la calle Jalisco. Debido a la fuerza del impacto, este sedán terminó golpeando a un tercer vehículo, también tipo sedán, que se encontraba en la vía. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención prehospitalaria y valorar a los ocupantes de los tres vehículos involucrados.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud, sin embargo, se menciona que afortunadamente no se reportan heridos de gravedad, limitándose el incidente a pérdidas materiales. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme arribaron al punto para asegurar el área, dirigir el tráfico que se vio parcialmente afectado y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades entre las partes involucradas.

La vagoneta señalada quedó en medio de la calle Jalisco

Hay que mencionar que, elementos de seguridad pública de Cajeme lograron este mismo martes la recuperación de un automóvil, apenas unas horas después de que se emitiera un reporte de robo con violencia en Ciudad Obregón. El hallazgo se hizo poco después de las 8:00 horas, cuando agentes policiales que realizaban recorridos de vigilancia localizaron la unidad hurtada en calles de la colonia Beltrones.

