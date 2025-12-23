Ciudad Obregón: Ataque armado en calles de la colonia Cajeme deja dos personas lesionadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento se registró la noche de este martes 23 de diciembre, en el sector norte de Ciudad Obregón, situación que activó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Se trata de una agresión armada que tuvo lugar en la colonia Cajeme, donde se reportaron varios disparos de arma de fuego que dejaron como saldo a por lo menos dos personas heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, momento en el que residentes de la zona alertaron a los servicios de emergencia 911. El ataque se concentró en las calles María Greever, entre Aquiles Serdán y Carmen Serdán. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, presuntamente sujetos armados arribaron al sitio, abrieron fuego contra un hombre y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

En una primera instancia, la información señalaba que el atentado había dejado una sola persona herida, identificada como un motociclista. Sin embargo, minutos después de que las autoridades aseguraran el perímetro, se confirmó que una segunda persona, un adulto mayor que se encontraba en el lugar, también resultó lesionado durante el mismo evento. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios.

Ambos afectados fueron trasladados en la misma ambulancia hacia un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de las víctimas, la gravedad de las lesiones ni su estado de salud. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar de los hechos

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo sucedido. A pesar de la intensa movilización policiaca en el sector norte de la ciudad, hasta el cierre de esta edición no se tiene registro de personas detenidas en relación con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui