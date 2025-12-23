Detienen en Puebla al creador de contenido Jaime Toral; es conocido por videos de Doña Lety

Xalapa, Veracruz.- Autoridades del estado de Puebla ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Jaime Pascual Hernández Toral, conocido en redes sociales por su faceta de creador de contenido. La detención, realizada por elementos de la Policía Municipal, pone fin a meses de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, organismo que lo requería por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas y que había emitido una ficha de recompensa de 350 mil pesos por datos que llevaran a su captura.

La información confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones, señala que el aseguramiento del acusado tuvo lugar en el municipio de Zacapoaxtla, frente a un establecimiento comercial ubicado en la calle 5 de Mayo Sur, entre Mariano Arista y R. Palacio. Tras su captura, efectuada alrededor de las 15:35 horas, Hernández Toral fue puesto bajo custodia y posteriormente trasladado, durante la madrugada siguiente, a las instalaciones del complejo metropolitano de Seguridad Pública C5 para dar inicio a los trámites legales correspondientes.

El caso cobró relevancia mediática debido al perfil público del detenido y su relación con Leticia Hillman Gómez, conocida popularmente en internet como Doña Lety. Durante meses, Hernández Toral documentó y difundió videos en plataformas como Facebook y TikTok donde mostraba su supuesta labor altruista entregando apoyos a personas vulnerables en los límites de Puebla y Veracruz. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional intervino para rescatar a la mujer de la tercera edad.

Elementos de Seguridad Pública de #Zacapoaxtla, detuvieron la tarde de este 22 de diciembre, al influencer Jaime Pascual Hernández Toral, acusado por el delito de trata de personas, emitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. pic.twitter.com/2KmjmEg6rG — Voz de Zacapoaxtla (@DarioCruz13) December 23, 2025

Lo que la audiencia percibía como contenido de entretenimiento y humor, caracterizado por las quejas de Doña Lety, su rechazo a ciertos alimentos y su solicitud constante de refrescos, ocultaba, según las investigaciones ministeriales, una situación de privación de la libertad. Se presume que la mujer permanecía retenida contra su voluntad y era obligada a participar en las grabaciones que generaban monetización para el canal del influencer.

Pese a que las acusaciones y la recompensa por su captura eran de conocimiento público desde hace meses, la presencia digital de Jaime Toral no cesó. Su página oficial, Jaime Toral Presenta, mantuvo una actividad constante con publicaciones diarias desde octubre, registrando su última actualización apenas unas horas antes de que las fuerzas de seguridad concretaran su detención en la sierra norte de Puebla. Al momento, se espera el pronunciamiento oficial de la Fiscalía para determinar la situación jurídica del acusado.

??uD83DuDEA8| uD83DuDD34 IMPACTANTE GIRO EN EL CASO DEL YOUTUBER JAIME TORAL.



Tantoyuca, Ver.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una recompensa de $350 mil pesos para quien aporte información que conduzca a la captura de Jaime Pascual Toral, conocido creador de contenido digital… pic.twitter.com/q6oxvUedCr — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui