Encuentran a hombre sin vida dentro de casa en Hermosillo; investigan las posibles causas

Hermosillo Sonora.- Durante las primeras horas de este martes 23 de diciembre, se registró una fuerte movilización de distintas corporaciones de seguridad en el sector norponiente de Hermosillo. El despliegue respondió a un reporte que alertaba sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida al interior de un domicilio situado sobre la calle Álvaro Poniente, correspondiente a la Séptima Etapa del fraccionamiento Puerta Real.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:40 horas, tras recibir el aviso, por lo cual elementos de seguridad pública se trasladaron al sitio para verificar la situación y asegurar el área conforme a los protocolos establecidos. Aunque en una primera instancia surgieron versiones extraoficiales que sugerían la posibilidad de un hecho delictivo, dicha información fue aclarada poco después por las autoridades presentes en la casa.

Paramédicos de Cruz Roja, tras realizar las primeras inspecciones, confirmaron su muerte y comunicaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia física. Por lo tanto, las primeras indagatorias apuntan a que el deceso pudo deberse a complicaciones de salud o causas naturales, descartando así una agresión directa. No obstante, y siguiendo el procedimiento legal para estos casos, el perímetro fue asegurado y acordonado.

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), también se hicieron presentes para apoyar en el resguardo de la zona. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron para realizar el procesamiento de la escena y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde la autopsia de ley determinará las causas exactas del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui