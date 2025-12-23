Era de Hermosillo y falleció por sobredosis: Identifican a hombre hallado MUERTO en autobús de Sonora

Empalme, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche del pasado domingo se registró una intensa movilización en el municipio de Empalme, al sur del estado de Sonora, luego del hallazgo de un hombre sin vida dentro del baño de un autobús de pasajeros que arribó a la central camionera en dicha región. Horas después del descubrimiento, se confirmó la identidad de la víctima, así como la causa de su fallecimiento, lo que permitió esclarecer el hecho. Aquí te decimos lo que se sabe hasta ahora.

Identifican a hombre hallado muerto en autobús

De acuerdo con reportes oficiales sobre el caso, el ahora fallecido en el autobús de pasajeros fue identificado como Freddy Jesús, de 37 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Pueblitos, en la ciudad de Hermosillo. Asimismo, se reveló que el hombre perdió la vida como consecuencia de una sobredosis, lo que fue determinado tras los estudios correspondientes realizados por las autoridades.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado qué tipo de sustancia habría provocado el deceso de la víctima, ni si el hombre presentaba antecedentes médicos relacionados con el consumo de narcóticos. Las autoridades señalaron que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y que cualquier novedad del caso será revelada mediante los canales oficiales de la dependencia.

Así ocurrió el hallazgo en la terminal de Empalme

El hecho se registró la noche del domingo 21 de diciembre, alrededor de las 20:00 horas, cuando un autobús de pasajeros concluyó su recorrido y arribó a la central camionera ubicada en el sector Kilómetro 2, en Empalme. Al momento del descenso de los pasajeros, uno de estos ingresó al baño de la unidad y encontró a un hombre inconsciente en el interior.

De inmediato, el conductor del autobús solicitó apoyo a través del Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. A su llegada, el personal de auxilio revisó al hombre y confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue retirado del autobús y trasladado para la necropsia de ley, la cual permitió establecer la causa del deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui