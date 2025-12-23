Era Francisco Iván: Motosicarios ejecutan a hombre en el patio de su propia casa en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Civiles armados, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, ejecutaron a balazos a un hombre que se encontraba en el patio de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tamazula, ubicada al nororiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante los últimos minutos del lunes 22 de diciembre de 2025. Los primeros reportes señalan que al menos dos sujetos participaron en el ataque armado, los cuales huyeron con rumbo aún desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 23:40 horas, cuando la víctima mortal estaba en su vivienda situada en el cruce de las calles Venus y Benito Flores, en el mencionado asentamiento humano. El hoy occiso fue identificado de manera preliminar como Francisco Iván 'N.', de 40 años de edad, quien tuvo una muerte inmediata luego de recibir múltiples impactos de bala.

Vecinos que presenciaron el asesinato dieron aviso a las líneas de emergencia del 911 y alertaron a las autoridades sobre lo sucedido, por lo que de inmediato paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Una vez que se constató el deceso, elementos de la Guardia Nacional (GN), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acordonaron el área con cinta amarilla y resguardaron el perímetro. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo, localizando al menos 17 casquillos percutidos en el pavimento, indicios que fueron asegurados para integrar la carpeta de investigación.

Por su parte, policías investigadores, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, llevaron a cabo las indagatorias previas del homicidio y el resto de las diligencias correspondientes. Después de concluidas las pesquisas en el sitio, el cuerpo fue levantado y trasladado hacia la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado por su familia.

