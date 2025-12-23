Fuego cruzado en Santiago, NL, deja dos presuntos criminales muertos y un agente herido

Santiago, Nuevo León.- Un enfrentamiento armado registrado durante la madrugada de este martes 23 de diciembre provocó una intensa movilización de elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal en inmediaciones del municipio de Santiago. El saldo de este evento fue de dos hombres abatidos, un agente ministerial herido y una mujer detenida, informaron autoridades.

Los hechos se registraron este martes 23 de diciembre, alrededor de la 01:30 horas, tiempo local, en la comunidad de Los Rodríguez, específicamente en el cruce de las calles Las Torres y Benito Juárez, donde corporaciones estatales desplegaron un operativo para asegurar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, la intervención de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se dio tras un reporte sobre la presencia de personas armadas en una quinta ubicada en ese sector del municipio. Al arribar al sitio e iniciar las diligencias, los detectives habrían sido recibidos a balazos, lo que derivó en un fuego cruzado entre los presuntos agresores y las fuerzas de seguridad.

Dos hombres abatidos y una mujer detenida

Tras el enfrentamiento, dos hombres fueron abatidos en el lugar, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad. En el mismo operativo, las autoridades detuvieron a una mujer, quien quedó a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica. A la fecha de publicación de esta nota, la AEI no han informado si la persona detenida participó directamente en los hechos o cuál era su relación con los hombres abatidos.

Agente ministerial resulta herido

Durante el intercambio de disparos, un agente ministerial resultó lesionado, por lo que fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital particular cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

El área fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Santiago, con apoyo de Fuerza Civil, agentes ministeriales, personal de Protección Civil y paramédicos del CRUM. Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para resguardar el perímetro y facilitar las diligencias periciales.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui