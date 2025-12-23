Golpe al crimen: Detienen a 'El Dóber', objetivo prioritario del Atlas Delictivo en Quintana Roo

Benito Juárez, Quintana Roo.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen organizado en Quintana Roo. Este lunes confirmaron la detención de José Rafael 'N', alias 'El Dóber', señalado como objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del estado, durante un operativo realizado en el municipio de Benito Juárez. Reportes señalan que, en esta diligencia, también fue capturada una mujer identificada como Valeria Teresita 'N' y/o Arelia 'N', quien igualmente quedó a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), mediante un comunicado compartido este lunes 22 de diciembre, declaró que la aprehensión se realizó como parte de labores de prevención y vigilancia en la entidad.

La detención fue confirmada este lunes. Foto: Facebook

Operativo en el bulevar Kukulcán

De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió cuando agentes realizaban recorridos de seguridad sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, donde fue interceptado un vehículo en el que viajaban las personas ahora detenidas. Tras la intervención, los elementos de seguridad procedieron a una revisión, durante la cual se localizaron diversos indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

En estas acciones, las autoridades aseguraron vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, así como polvo blanco con rasgos propios de la cocaína. Además, fue localizada un arma de fuego tipo escuadra, acompañada de cargadores abastecidos con cartuchos útiles.

En el lugar también se decomisó dinero en efectivo, consistente en 213 mil 370 pesos mexicanos y cinco mil 300 dólares estadounidenses, así como un vehículo RAM 2500, modelo 2017, el cual fue puesto a disposición de las autoridades como parte de los indicios asegurados.

Considerado generador de violencia en Benito Juárez

La Fiscalía destacó que José Rafael 'N', alias 'El Dóber', es identificado como integrante de un grupo criminal y es considerado generador de violencia en el municipio de Benito Juárez, motivo por el cual figuraba como un objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del Estado. Las autoridades subrayaron que la detención forma parte de las acciones permanentes para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en la región.

Tras su captura, ambas personas, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica dentro del término constitucional establecido. La Fiscalía reiteró que continuará informando de manera oficial conforme avance el proceso legal.

