Golpe para Los Chapitos: Capturan en Jalisco a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Zapopan, Jalisco.- Este martes 23 de noviembre de 2025, corporaciones policíacas que integran el Gabinete de Seguridad efectuaron la captura de Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años de edad, alias 'El 7', identificado como cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y de Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias 'El Niño', también señalado como operador financiero y suegro de líder de la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con un informe de las autoridades, la detención se realizó durante operativos distintos que se desplegaron en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, en el municipio de Zapopan, Jalisco. En ambos inmuebles se aseguraron un total de siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Omar García Harfuch, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La dependencia federal encabezada por García Harfuch informó que, a través de trabajos de investigación, se identificaron estos dos domicilios, en donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo.

Derivado de estos resultados, la corporación de seguridad explicó que se reunieron los datos de prueba suficientes para que un juez de control emitiera las órdenes de cateo para intervenir en ambas propiedades. Fue a partir de ahí que se desplegó un operativo interinstitucional, con el cual se ejecutaron las órdenes de cateo que derivaron en la detención del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

#JaliscouD83DuDEA8 Autoridades detuvieron al cuñado y al suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”, durante un operativo en el municipio de Zapopan.

uD83DuDD17 https://t.co/hs50SkIyOD — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) December 23, 2025

Otro golpe a Los Chapitos

En otro operativo registrado en Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales capturaron a dos hombres, uno de ellos identificado como Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años, alias 'El Pollo', presunto líder de la célula delictiva Los Jordán, así como Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años. El grupo criminal liderado por Reynoso García está vinculado a Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que operan bajo las órdenes de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

uD83DuDEA8 Fuerzas Federales detuvieron en Zapopan y Mazatlán a 4 figuras clave vinculadas a Iván Archivaldo Guzmán. Cayeron con armas, droga y vehículos de lujo. uD83DuDE94uD83DuDCE6 David Galván con el reporte. uD83DuDCF0#HoyEsRisco con Primitivo Olvera (@PrimoOlvera) a nombre de Javier Risco (@jrisco).… pic.twitter.com/B7isMSDJ0F — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui