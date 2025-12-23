Hasta 9 años de prisión: Fiscalía de Sonora advierte sobre consecuencias por disparar al aire

Hermosillo, Sonora.- Ante la necesidad de garantizar la seguridad durante celebraciones y reuniones de fin de año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un recordatorio a la población, señalando que el uso de armas de fuego para realizar disparos al aire no es una festividad, sino un delito grave con severas consecuencias penales, según lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora.

Quien incurra en esta conducta enfrentará sentencias que van desde los 5 hasta los 8 años de prisión, sumado a multas económicas. La autoridad subrayó que la ley es estricta debido al alto riesgo que representa una bala perdida para la integridad física y la vida de terceros inocentes. Hay que destacar que las sanciones se endurecen si estas detonaciones se realizan durante días festivos o en eventos de concurrencia pública.

También se agrava si el responsable se encuentra bajo el influjo de alcohol o sustancias ilícitas, por lo cual la pena podría alcanzar hasta los 9 años de cárcel. La autoridad hizo un llamado a la responsabilidad cívica para erradicar estas prácticas peligrosas. "La Fiscalía exhorta a la ciudadanía a no normalizar este tipo de actos y a denunciar de inmediato cualquier detonación de arma de fuego a los números 911 y 089", se lee en el comunicado.

Disparar al aire es un delito y pone vidas en riesgo



Cabe mencionar que ayer lunes, la Fiscalía de Sonora dio una actualización sobre el esclarecimiento del asesinato de Jesús 'N', quien se desempeñaba como custodio del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. A los dos presuntos s autores materiales del crimen se les formuló imputación de cargos. Se trata de Francisco Javier 'N', de 44 años de edad, y Ricardo 'N', alias 'El Chinolas', de 40 años.

Estos individuos comparecieron ante la autoridad judicial correspondiente y el Ministerio Público presentó las evidencias necesarias para acusarlos por los delitos de homicidio calificado, así como por asociación delictuosa. Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados solicitó un recurso legal que posterga la resolución sobre su vinculación a proceso, permitiendo a la defensa preparar argumentos adicionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora