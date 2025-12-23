Hombres armados matan a vendedor de vehículos en un lote ubicado al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 23 de diciembre de 2025, una agresión armada dejó como a un hombre sin vida en una gasolinera abandonada y habilitada como lote de venta de vehículos que se sitúa en en los límites del sector Humaya y desarrollo urbano Tres Ríos, al poniente de la ciudad de Culiacán Sinaloa. Los primeros informes señalan que el hoy occiso recibió múltiples impactos de bala por sujetos armados que irrumpieron en el negocio.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 09:55 horas, cuando se reportó la presencia de una persona lesionada lesionada por proyectil de arma de fuego dicho establecimiento, mismo en el que trabajaba y se ubica junto al bulevar Rotarismo y la avenida Enrique Félix Castro. De manera preliminar se identificó a la víctima mortal como Carlos Emmanuel 'N.', de 33 años de edad y con domicilio en la colonia Gabriel Leyva.

En el lugar se confirmó por las autoridades, que el ahora fallecido se dedicaba a vender vehículos usados, que al parecer traía de la frontera en el lugar anteriormente mencionado, y aunque se dijo que era el propietario del negocio, esta información no fue confirmada por las autoridades, mientras que en el sitio se localizaron decenas de casquillos para arma larga, que fueron asegurados por los investigadores", detalló el portal de noticias de Los Noticieristas.

Después de recibir la alerta a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes verificaron la denuncia. Una vez que se confirmó que el individuo ya no contaba con signos vitales, el área quedó acordonada con cinta amarilla y resguardada por los agentes de las diferentes corporaciones.

Minutos más tarde, personal pericial e investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento de indicios para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

