Intensa búsqueda para encontrar a joven reportado como desaparecido en el norte de Sonora

Cucurpe, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Rogelio Moreno Fu, un joven de 20 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado domingo 30 de noviembre de 2025 en el municipio de Cucurpe, Sonora. Sus familiares y autoridades mantienen activa la alerta, pidiendo el apoyo de la comunidad para dar con su paradero lo antes posible.

De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo, Jesús Rogelio tiene un peso cercano a los 105 kilogramos y una estatura aproximada de 1.90 metros. Además se le describió como una persona de tez morena clara y complexión robusta. También se informó que tiene cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos color miel de tamaño mediano. Cabe mencionar que esta descripción física es de suma importancia para poder identificarlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JESÚS ROGELIO MORENO FU. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución a través de sus redes sociales oficiales.

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló que el joven presenta una cicatriz en la ceja izquierda, además de un tatuaje en el lado izquierdo de la espalda con la imagen de la Santa Muerte, además que cuenta con una cicatriz por quemadura en la mano izquierda. El caso se suma a otros reportes recientes que mantienen en preocupación a comunidades del norte del estado, por lo que se hace énfasis en la cooperación ciudadana.

En caso de contar con información que pueda ayudar para que Jesús Rogelio Moreno Fu pueda regresar con bien a su casa, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora habilitó el número telefónico 662 229 7369, así como el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, aclarando que cada reporte se realizará de forma anónima. Es importante explicar que cada dato, por más pequeño que parezca, puede ser determinante en esta búsqueda.

Fuente: Tribuna del Yaqui