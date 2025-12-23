Le dispararon en su propia vivienda: Asesinan al exalcalde priísta Erasmo Medina en Oaxaca

Xoxocotlán, Oaxaca.- Las autoridades del estado de Oaxaca confirmaron el fallecimiento de Erasmo Medina Ruiz, figura política local y expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, quien fue localizado sin vida tras sufrir una agresión armada. El hallazgo del cuerpo se registró durante la mañana de este martes 23 de diciembre, desencadenando una movilización de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con la información recabada por medios locales, los hechos ocurrieron justo en la puerta de entrada de un domicilio ubicado en la calle Moctezuma. La ubicación del inmueble resulta relevante por su cercanía con las instalaciones del Palacio Municipal, el centro administrativo desde donde Medina Ruiz despachó durante su periodo de gobierno. Los reportes iniciales señalan que la causa del deceso fue un impacto de bala en la cabeza, situación que fue certificada por los primeros respondientes en la escena.

Ante este crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) asumió el mando de las indagatorias. A través de un comunicad, la dependencia notificó que el caso ha sido turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Este organismo desplegó un equipo multidisciplinario en la zona para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y las diligencias periciales necesarias para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento de esta redacción, las autoridades no han reportado detenciones ni han ofrecido detalles sobre posibles móviles, manteniendo el hermetismo propio de una investigación en curso para esclarecer responsabilidades. Erasmo Medina Ruiz fue un actor relevante en la vida pública de este municipio conurbado a la capital oaxaqueña. Su trayectoria política estuvo estrechamente vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde militó durante varios años y bajo cuyas siglas alcanzó la presidencia municipal para el periodo 2014–2016.

Su administración gestionó el municipio en una etapa caracterizada por un acelerado crecimiento demográfico y la expansión de la mancha urbana, lo que trajo consigo retos significativos en materia de servicios básicos, infraestructura y seguridad pública. Tras concluir su mandato hace un lustro, el exedil no se retiró de la esfera pública. Por el contrario, mantuvo una vigencia política constante en Santa Cruz Xoxocotlán, participando activamente en eventos partidistas, respaldando nuevos proyectos y emitiendo opiniones sobre el desarrollo de la comunidad.

