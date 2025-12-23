Motociclista termina en el HOSPITAL tras fuerte accidente a las afueras de Ciudad Obregón, Sonora

Cajeme, Sonora.- La tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora , así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, desplegaron un operativo en el Valle del Yaqui, en el sur del municipio de Cajeme, y a las afueras de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fuerte accidente vial que dejó a un motociclista con lesiones de gravedad. Aquí te compartimos los detalles del siniestro.

Lo que se sabe del accidente en el Valle del Yaqui

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes 22 de diciembre, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, sobre la calle Meridiano, al norte de la calle 900, en las inmediaciones de Pueblo Yaqui. En ese punto, un motociclista que circulaba por la zona se vio involucrado en un choque frontal contra una camioneta, provocando alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

La información preliminar indica que el lesionado se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika, de color negro con amarillo, con dirección de sur a norte. Sin embargo, por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades, el conductor habría invadido el carril contrario, lo que derivó en un impacto frontal contra una camioneta Ford Lobo, color gris oscuro, con placas pertenecientes a la tribu Yaqui.

A consecuencia del violento choque, el motociclista, quien hasta el momento no ha sido identificado, salió proyectado varios metros, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica con severas lesiones en la cabeza, por lo que su estado de salud fue reportado como grave. Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron como primeros respondientes, aseguraron el área y solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital de la región para su valoración médica. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud actual.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para agilizar la circulación. Las autoridades informaron que será a través de las investigaciones y dictámenes de tránsito como se determinen las responsabilidades y las causas exactas del siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui