Muere hombre en el centro de Ciudad Obregón; primeras pistas apuntan a un posible accidente vehicular

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 23 de diciembre de 2025, diversas corporaciones policiacas localizaron en la cabecera de Cajeme el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 a 55 años de edad. Este trágico hallazgo se registró hace alrededor de dos horas sobre la calle del callejón República de Colombia, entre Zaragoza y Nicolás Bravo, justo en Ciudad Obregón.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre fue identificado como José Francisco, de 58 años. Aunque aún se desconoce con precisión lo ocurrido, existe una fuerte sospecha de que haya sido atropellado por un vehículo, ya que en la escena se apreciaron señales de derrape sobre la cinta asfáltica. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento de fuentes oficiales.

A la escena acudieron rápidamente agentes estatales, quienes por supuesto delimitaron el área para evitar su contaminación y que curiosos se acercaran. Además, iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se cuenta con sospechosos relacionados con el incidente.

Cuerpo sin vida

Asimismo, se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde se practicará la necropsia de ley que determinará oficialmente las causas del fallecimiento. La violencia en el estado de Sonora no da tregua, como lo demuestra el asesinato ocurrido el domingo 21 de diciembre de 2025 en la colonia Aves del Castillo.

Como informamos en TRIBUNA, aquel día, alrededor de las 23:20 horas, sobre la calle Gavilán, en el cruce con Quetzal, los habitantes de la zona denunciaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar, encontraron a un hombre gravemente herido abandonado en la vía pública. Lamentablemente, a dos días de los hechos, todavía no se han registrado detenciones.

