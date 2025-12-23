Muere jovencita de 19 años en hospital de Guaymas; fue encontrada inconsciente en su casa

Guaymas, Sonora.- Una lamentable noticia trascendió en el puerto de Guaymas con la confirmación de la muerte de Mariana Guadalupe Muñoz Solís, una joven de apenas 19 años de edad. Los hechos se registraron en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle 10, del sector Centro, donde el personal médico declaró su fallecimiento durante la madrugada de este martes 23 de diciembre.

De acuerdo con la información que circula de manera extraoficial, el hecho inició en un domicilio situado en la colonia Las Golondrinas. Según los reportes, fue la pareja sentimental de la joven quien la localizó al interior de una de las habitaciones de la vivienda, en una situación crítica que sugería un atentado contra su propia integridad física; aunque de momento se desconoce la manera en que esto habría sucedido.

Ante el hallazgo, el hombre procedió a solicitar auxilio a través de la línea de emergencias 911. En respuesta al llamado de auxilio, una unidad de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudió al sitio para brindarle las atenciones prehospitalarias necesarias. Tras valorar la gravedad del estado de salud de la mujer, los socorristas efectuaron su traslado en estado crítico hacia el nosocomio antes mencionado para recibir atención médica.

Desafortunadamente, poco tiempo después de su arribo al área de urgencias y pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó que Mariana Guadalupe ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un comunicado para confirmar esta situación o brindar mayores detalles. Asimismo, se desconocen los motivos o circunstancias específicas que habrían llevado a la joven a tomar esta fatal decisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui