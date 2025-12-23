Raymundo Cabrera Díaz: Capturan a presunto asesino del coordinador del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Chilpancingo, Guerrero.- Este martes 23 de diciembre de 2025, muy temprano, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la aprehensión del presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador del IMSS-Bienestar en Tlacotepec, Guerrero. La persona identificada como Francisco 'N' fue capturada durante el operativo implementado tras el asesinato del funcionario federal.

De acuerdo con información de Milenio, este sujeto participó en la ejecución de Raymundo Cabrera, quien, como mencionamos con anterioridad en TRIBUNA, perdió la vida el lunes 22 de diciembre tras una impactante persecución. A pesar de intentar ponerse a salvo dentro de un negocio de comida en la colonia Rufo Figueroa, no lo logró, y los delincuentes entraron para consumar el homicidio.

Tras los hechos, comenzaron a circular condolencias y mensajes dirigidos a los familiares del funcionario. Incluso IMSS-Bienestar Guerrero se sumó a esta ola de solidaridad mediante un comunicado en su perfil de X (antes Twitter): "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante su tradicional conferencia mañanera que la investigación sobre la muerte de Cabrera Díaz sigue en curso, aunque hasta el momento no se conoce con exactitud el motivo del crimen. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos atentos a cualquier actualización que surja sobre este caso, el cual ha generado consternación.

?? Cumplimenta #FGEGuerrero orden de aprehensión por homicidio en Chilpancingo



Chilpancingo, Gro., a 23 de diciembre de 2024.— La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la @defensa, @GN_MEXICO_ , @SSPCMexico y @SSPGro , cumplimentó una orden de aprehensión… pic.twitter.com/mabauEaNjO — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) December 23, 2025

Se le capturó por otro delito

Según los detalles proporcionados por la Fiscalía estatal, a Francisco 'N' se le cumplimentó una orden de aprehensión por otro caso. Se le acusa, en compañía de otra persona, del asesinato de una víctima identificada como Esther 'N', también en el municipio de Chilpancingo de los Bravo. El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui