Recuperan vehículo robado a mano armada en gasolinera de Ciudad Obregón; fue abandonado

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de seguridad pública del municipio de Cajeme lograron la recuperación de un automóvil durante la mañana de este martes 23 de diciembre, apenas unas horas después de que se emitiera un reporte de robo con violencia en Ciudad Obregón. El hallazgo se hizo poco después de las 8:00 horas, cuando agentes policiales que realizaban recorridos de vigilancia localizaron la unidad en la colonia Beltrones.

El vehículo, identificado como un Dodge Neon, modelo 2003 y de color gris, fue encontrado en estado de abandono en la parte posterior de las instalaciones de la empresa Bimbo, específicamente frente a una propiedad en construcción de dos niveles. De acuerdo con la información recopilada y la denuncia interpuesta, el despojo en del automóvil ocurrió la noche anterior, el lunes 22 de diciembre, poco antes de las 22:00 horas.

El hecho tuvo lugar en una gasolinera ubicada en el bulevar Las Torres y la calle 100. La parte afectada, identificada como Jesús Eduardo S. F., relató a las autoridades que fue abordado por dos sujetos no identificados mientras se encontraba en dicha estación de servicio. Según el testimonio recabado por los oficiales, uno de los individuos portaba lo que parecía ser un arma de fuego larga, con la cual intimidó al propietario para exigirle la entrega de las llaves.

Ante la situación de riesgo, la víctima accedió a las demandas para salvaguardar su integridad física y, acto seguido, realizó el llamado correspondiente a la línea de emergencias 911, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda en el sector. Tras confirmarse que la unidad localizada en la colonia Beltrones correspondía a la reportada la noche anterior, se solicitó el apoyo de una grúa para el traslado del vehículo.

El automóvil quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) la encargada de realizar los peritajes e integrar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, dar seguimiento legal al caso e intentar identificar a los responsables

Fuente: Tribuna del Yaqui