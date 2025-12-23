Reportan persecución de sujetos armados contra familia en Ciudad Obregón; detienen a uno

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 23 de diciembre de 2025 se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora, cuando hombres presuntamente armados perseguían a una familia que viajaba a bordo de una vagoneta Dodge Caravan, color blanca, aunque hasta el momento no se tienen datos sobre el motivo de la persecución. Trascendió de forma extraoficial que hubo una persona detenida en el lugar.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron poco antes de las 16:00 horas, cuando un automóvil Hyundai i10, color gris y modelo reciente, en el cual aparentemente se desplazaban los responsables, comenzó a seguir a la vagoneta desde el sector Centro de la localidad. Sin embargo, los tripulantes de la Dodge Caravan lograron solicitar ayuda de las corporaciones policiacas a través de las líneas de emergencias del 911.

La persecución culminó sobre la calle Bataconcica, entre Valle De Tacupeto y Valle de los Reyes, en la colonia Miravalle, en donde las autoridades interceptaron a los supuestos delincuentes. En ese instante, los uniformados aseguraron a uno de los pasajeros del Hyundai i10, aunque otro consiguió escapar sobre los techos de las viviendas. También se presume que puede existir otro tercer implicado, aunque aún esos datos no han sido corroborados oficialmente.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio como primeros respondientes, por lo que se efectuó una intensa búsqueda para localizar al otro involucrado. Efectivos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) también apoyaron durante las labores, mismas que incluyeron el sobrevuelo de un dron para ubicar al sujeto que logró huir entre los techos de las casas del sector.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también llegó a la zona para encargarse de las primeras investigaciones del caso, a través de entrevistas con los vecinos de la zona y otro tipo de diligencias de ley. La persona detenida, cuya identidad y datos por el momento no se han revelado, fue trasladada al Centro Integral de Procuración de Justicia, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.

Se registró un fuerte operativo de búsqueda en la colonia Miravalle, al sur de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui