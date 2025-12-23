Se escondía en Ecatepec: Detenido 'El Diez', identificado como integrante de La Unión Tepito

Ecatepec, Estado de México.- En cumplimiento de una orden de aprehensión, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a un hombre identificado como José Luis 'N.', alias 'El Diez', quien es señalado de pertenecer al grupo criminal de La Unión Tepito. Según reportes oficiales, el cártel tepiteño está relacionado con los delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio en diferentes zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe difundido por las autoridades capitalinas, los elementos de la SSC-CDMX, en coordinación con oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lograron efectuar la captura de este presunto delincuente en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que realizara un cambio de domicilio para refugiarse de la justicia. Sin embargo, los trabajos de inteligencia permitieron encontrar su nueva ubicación.

Como resultados de las acciones, un hombre cuyas características físicas coincidían con la descripción de José Luis 'N', fue visto sobre la calle 8-A que se encuentra en la colonia Jardines de Santa Clara. El sospechoso está relacionado con una carpeta de investigación iniciada este presente año por el delito de asociación delictuosa. Es por ello que se solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX y @SSPCMexico ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX por el delito de Asociación Delictuosa en contra de José Luis "N".



La detención se realizó en el… pic.twitter.com/sWCmkoMuC7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 23, 2025

El detenido ya fue trasladado a un reclusorio para seguir con las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica. Seguimos trabajando para identificar y detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", expresó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a través de su cuenta oficial en la red social X.

Al momento de su detención, el sospechoso de 37 años de edad fue informado debidamente sobre sus derechos constitucionales antes de ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Estado de México a la capital del país 'El Diez' fue puesto a disposición del juez del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien lo requirió para que se determine su situación jurídica en los próximas días con base en las pruebas recabadas.

