Sólo tenía 19 años: Irrumpen en cancha de voleibol y ejecutan a Mario Noel al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del lunes 22 de diciembre de 2025, un joven masculino fue ejecutado a balazos en una cancha de voleibol que se encuentra en el fraccionamiento Chulavista, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el hoy occiso se encontraba en dicho lugar en compañía de otros amigos, cuando fue agredido a tiros en repetidas ocasiones por gatilleros que permanecen en calidad de desconocidos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte sobre un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en un parque reactivo. De forma preliminar trascendió que la víctima mortal respondía al nombre de Mario Noel 'N.', quien tenía 19 años de edad y contaba con domicilio en la demarcación antes mencionada.

El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas de la noche en una cancha de voleibol perteneciente a un parque de la colonia Chulavista, ubicado por la calle Lucio Blanco y avenida Belisario Domínguez, muy cerca del canal del sector", detalló el portal de noticias de Los Noticieristas.

Después de ser alertados, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la ubicación como primeros respondientes, confirmando la presencia del individuo gravemente herido a causa de los disparos. La zona quedó acordonada y resguardada por los militares para el posterior arribo por parte de paramédicos de Cruz Roja, quienes constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Minutos más tarde, personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los respectivos trabajos de campo, mientras que policías de investigación se encargaron de las averiguaciones previas en torno a este homicidio. Finalmente, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui