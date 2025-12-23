Sus propia familia lo entregó: Arrestan a presunto homicida de vendedora de catálogo en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- Las autoridades judiciales del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Jonathan 'N', tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El acusado enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, perpetrado en agravio de una mujer de 37 años de edad en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 17 de diciembre en la colonia Ampliación San José Xalostoc. Las indagatorias establecen que la víctima, quien se encontraba en la zona realizando sus labores como vendedora de productos por catálogo, fue interceptada por el ahora detenido. Según la narrativa de los hechos reconstruida por la Fiscalía, Jonathan 'N' habría utilizado engaños para persuadir a la mujer de entrar a un domicilio particular.

Una vez en el interior del inmueble, se presume que el individuo sometió a la víctima y la agredió utilizando un arma punzocortante, causándole heridas que provocaron su fallecimiento. Fue gracias a la llegada de los propios familiares del presunto agresor, quienes al percatarse de la situación solicitaron el apoyo de las fuerzas de seguridad, que elementos de la Policía Municipal pudieron arribar al sitio para efectuar la detención y presentar al sujeto ante la autoridad ministerial.

Durante la audiencia correspondiente, el Órgano Jurisdiccional revisó los elementos aportados por la representación social y determinó que existen indicios suficientes para iniciar un proceso legal en su contra. Como medida cautelar, el Juez ordenó la prisión preventiva justificada, por lo que Jonathan 'N' permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec durante el desarrollo del juicio.

Asimismo, la autoridad fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual se podrán aportar más pruebas para esclarecer los hechos. Es importante destacar que, conforme a las disposiciones del sistema penal acusatorio, al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra por la autoridad judicial competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM