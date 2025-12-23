Tenía solo 17 años: Al interior de una empresa en Apodaca, reportan MUERTE de un joven

Apodaca, Nuevo León.- La noche de este lunes 22 de diciembre de 2025, se activó el Código Rojo al interior de una empresa ubicada en el municipio de Apodaca (estado de Nuevo León), tras el reporte de un accidente que, por desgracia, dejó una víctima mortal. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes.

Según los primeros reportes sobre el caso, el incidente fue reportado alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, desde una compañía localizada en la colonia Huinalá, sobre el bulevar Julián Treviño Elizondo, en su cruce con la calle Pablo A. de la Garza, una zona de actividad industrial constante.

Reportan muerte de un joven trabajador en una empresa de Apodaca. Foto: Twitter

Información recabada en el lugar señala que el joven fue identificado de forma extraoficial como Andrés, de 17 años. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial su nombre; están en espera de que se concluyan los protocolos legales correspondientes. Trascendió que el menor se encontraba dentro de su área de trabajo cuando ocurrió el incidente, sin que se reportaran antecedentes de conflicto o situaciones previas que alertaran sobre una emergencia.

Así ocurrieron los hechos dentro de la empresa

Según los primeros informes, el adolescente se habría desvanecido de manera repentina, lo que provocó que cayera al suelo y se golpeara en la nuca. A consecuencia del impacto, el joven perdió la vida en el lugar, sin que se lograra hacer algo por salvarlo. Compañeros de trabajo alertaron de inmediato al 911, sin embargo, al arribo de los cuerpos de auxilio, el menor ya no contaba con signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades correspondientes. Posteriormente, agentes ministeriales realizaron las diligencias iniciales, así como el levantamiento de indicios, con el fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la necropsia de ley, la cual permitirá confirmar si la muerte estuvo relacionada con una condición médica previa u otro factor. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre la posible responsabilidad de la empresa o si el adolescente contaba con autorización para laborar en el sitio. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui