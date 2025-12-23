Tragedia en Ciudad Obregón: Piden oraciones por Heysol Nataly, niña de 5 años herida en ataque armado en la Russo Vogel

Ciudad Obregón, Sonora.- La comunidad de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, se ha unido en una cadena de oración y mensajes de solidaridad por la salud de Heysol Nataly M. S., una menor de cinco años de edad que resultó herida durante el ataque armado registrado el pasado sábado 20 de diciembre de 2025 en la colonia Russo Vogel, al sur de la ciudad.

El atentado se registró alrededor de las 20:30 horas del pasado sábado y tuvo lugar sobre la calle Artículo 27, entre Rafael Buelna y Vicente Guerrero. El hecho violento generó conmoción entre los habitantes del sector; sin embargo, en un inicio la atención pública se concentró principalmente en los adultos lesionados, dejando en segundo plano a la menor, quien también fue víctima colateral del ataque y hoy enfrenta un proceso médico complejo.

En los últimos días, familiares, amigos y ciudadanos han difundido en redes sociales el llamado a no olvidar a Heysol Nataly, solicitando a la población unirse en oración y enviar mensajes de apoyo, con la esperanza de que la niña logre una pronta recuperación y que su familia encuentre fortaleza ante la incertidumbre. De acuerdo con la información disponible, la menor permanece hospitalizada y bajo atención médica, aunque las autoridades no han dado a conocer detalles específicos sobre su estado de salud, por respeto a su privacidad y al proceso de investigación relacionado con el ataque.

El caso ha despertado una ola de empatía entre la ciudadanía de Ciudad Obregón, al tratarse de una menor que no tenía ninguna relación con los hechos y cuya vida cambió de manera repentina a causa de la violencia. Para muchos habitantes, este suceso representa un recordatorio del impacto profundo que la inseguridad tiene en los sectores más vulnerables, especialmente en niñas y niños.

De acuerdo con la información de los hechos, el atentado se registró cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la zona y dispararon en contra de las víctimas, quienes presuntamente se encontraban en el interior de un domicilio. Hasta el momento se desconoce la identidad y los datos generales de los afectados. Después del ataque, uno de los ocupantes quedó sin vida en el interior de la unidad automotriz, situación que desató el pánico entre los vecinos del citado asentamiento humano.

