Tres heridos tras explosión de pirotecnia en domicilio del norte de Toluca; reciben atención médica

Toluca, Estado de México.- Durante la mañana de este martes 23 de diciembre se reportó una explosión de pirotecnia en una vivienda al norte del municipio de Toluca, Estado de México. De acuerdo con información de Milenio, la situación ocurrió en un sitio del domicilio donde se almacenaban artefactos de manera clandestina, ubicado sobre la calle Independencia, en la delegación de San Diego de los Padres Cuexcontitlán.

Por lo tanto, se estaba cometiendo una grave infracción, ya que no contaban con permiso para la elaboración, resguardo y, por supuesto, comercialización de estos artefactos. En lo que respecta a los heridos, afortunadamente fueron rescatados, aunque presentaron algunas quemaduras que, debido a su gravedad, requirieron ser trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Asimismo, es importante mencionar que en la escena estuvieron presentes elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca, policías municipales, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y personal de la Defensa. Una vez acordonada la zona, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Tres lesionados

Aunque en esta región de la República Mexicana no está prohibido el uso de la pirotecnia, se hace un llamado a extremar precauciones, ya que las consecuencias en caso de un accidente pueden ser graves. Además, es fundamental que los menores de edad no manipulen estos artefactos, ya que en situaciones anteriores se han registrado amputaciones, daños irreversibles y, en el peor de los casos, la muerte.

De hecho, no yendo tan lejos, el 11 de diciembre se registró un accidente explosivo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet, en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco. En este incidente, el principal involucrado fue un vehículo usado como taxi que transportaba pirotecnia en la cajuela. Entre los heridos se encontraba una menor de 10 años, cuyo estado de salud aún se desconoce.

Fuente: Tribuna del Yaqui