Violencia en Guaymas: Mujer de 19 años abusada por un hombre llega sola al hospital a pedir auxilio

Guaymas, Sonora.- La violencia en la entidad no cesa, como lo demuestra el caso de una joven de 19 años que asegura haber sido víctima de violación por parte de un sujeto sobre quien, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 23:00 horas.

En cuanto al lugar donde se cometió este delito, fue sobre la calle 20 y avenida Primera, en el sector La Cantera, ubicada en la ciudad de Guaymas, Sonora. La víctima fue interceptada por un hombre vestido completamente de negro, quien la sometió y la obligó a ingresar a un lugar abandonado, donde consumó la agresión sexual. Posteriormente, la mujer llegó por su propia cuenta al Hospital IMSS Bienestar.

Es importante destacar que el hospital notificó a las autoridades, quienes arribaron al lugar y tomaron su declaración. Entre los respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal, quienes, a través de la Unidad Especializada de la Policía en la Atención de la Violencia Intrafamiliar (Unepavif), elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH), el cual fue turnado al Centro de Atención Temprana en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

Todavía no se encuentra al responsable

En otro caso, ocurrido el domingo 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 18:40 horas, una pasajera de un autobús solicitó apoyo de las autoridades luego de que un hombre intentara besarla durante el trayecto y la tocara en varias ocasiones sin su consentimiento. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Eusebio Kino y Tampico, en la colonia Centro, donde también intervinieron oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo.

Los elementos de la Policía Municipal aseguraron al presunto agresor, identificado como Juan Enrique, de 38 años de edad, y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el deslinde de responsabilidades. En caso de que surja nueva información, en nuestro medio de comunicación ofreceremos todos los detalles pertinentes.

