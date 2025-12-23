Vuelca tráiler de doble remolque en carretera Cananea-Ímuris; autoridades atendieron el hecho

Cananea, Sonora.- Un aparatoso accidente de tránsito que involucró a un vehículo de carga pesada movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad en la zona norte del Estado de Sonora. Los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 140 de la carretera Cananea - Ímuris. Según la información inicial, la unidad involucrada es un tráiler acoplado con doble semirremolque, el cual transportaba un cargamento de artículos de abarrotes.

Por causas que no se han revelado, el operador de la unidad perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo se saliera de la cinta asfáltica y se precipitara hacia un barranco lateral en el tramo conocido como El Bellotal. Afortunadamente, se reportó que el conductor logró salir de la cabina por sus propios medios tras el impacto; sin embargo, hasta el momento no se han revelado sus datos generales ni un parte médico sobre su estado de salud.

La magnitud del incidente requirió la pronta intervención de diversas corporaciones. Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil y agentes de Seguridad Pública, quienes aseguraron el perímetro para iniciar los protocolos de atención y evaluación de riesgos. Respecto a la circulación en esta vía de comunicación, las autoridades informaron que el tránsito no fue cerrado en su totalidad.

El flujo vehicular se mantiene habilitado de manera parcial, aunque se registra un avance lento debido a la presencia de las unidades de emergencia y la curiosidad de los automovilistas. Protección Civil hizo un atento llamado a los conductores que transitan por esta ruta para que extremen precauciones, disminuyan la velocidad considerablemente antes de llegar al kilómetro 140 y obedezcan las indicaciones del personal en tierra.

Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", se lee en el comunicado.

ALERTA CARRETERA



Debido a un accidente de un tractocamión en el kilómetro 140 de la carretera Ímuris-Cananea, hay tráfico lento en la zona.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Se espera que este mismo día se realicen las maniobras por parte de grúas para la recuperación de la pesada unidad y la limpieza del cargamento disperso, lo cual podría generar intermitencias en el tráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui