20 años tras las rejas para César Osvaldo 'El Valdo', operador de Los Chapitos; cumplirá pena en Sonora

Ciudad de México.- Un juez federal sentenció a 20 años de prisión a César Osvaldo Toledo Rodríguez, mejor conocido como El Valdo, quien solía operar para la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Toledo Rodríguez estuvo involucrado en el llamado Culiacanazo, ocurrido en octubre de 2019, cuyas secuelas de intensa violencia siguen afectando a los habitantes del estado.

Se sabe que su función dentro de la organización criminal era el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Además, según información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), César Osvaldo trabajaba con Raúl Alberto Carrasco Lechuga, El Chore, quien a su vez trataba directamente con Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, uno de los hijos más conocidos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En un reciente comunicado emitido por el órgano federal se destaca que Toledo Rodríguez obtuvo sentencia condenatoria por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión. Asimismo, se señala que fue aprehendido en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las autoridades presentaron las pruebas pertinentes ante un juez con residencia en Hermosillo, por lo que el sentenciado deberá cumplir su condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en la capital de Sonora. Es importante agregar que, justo el lunes, fueron detenidos Mario Lindoro Elenes 'Niño' y Mario Alberto Lindoro Navidad 'El 7', suegro y cuñado, respectivamente, del líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo.

"Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas necesarias para que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con residencia en Hermosillo, dictara sentencia de 20 años de prisión contra César 'N' por el delito mencionado, misma que deberá cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en Hermosillo, Sonora", indica el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui



