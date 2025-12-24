Accidente mortal en Tijuana–Rosarito enluta a familia; padre policía llegó tras confirmarse la muerte

Tijuana, Baja California.– La noche del pasado martes 23 de diciembre de 2025, un joven de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida tras verse involucrado en un grave accidente vehicular que derivó en una carambola. El hecho se registró sobre la carretera libre Tijuana–Rosarito, a la altura del fraccionamiento Santa Fe, tercera sección, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo que conducía la víctima fatal quedó completamente destruido, y una de las hipótesis más sólidas apunta a que el ahora occiso, quien viajaba a bordo de un Acura Integra, habría invadido el carril contrario. Cabe destacar que, debido al severo estado en el que quedó la unidad, fue necesario utilizar equipo hidráulico para extraer el cuerpo del interior del automóvil. Esta lamentable situación llevó a las autoridades a reiterar el llamado a conducir con extrema precaución.

En el lugar de los hechos se desplegaron diversas patrullas para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que el resto de las personas involucradas no presentaban lesiones de gravedad. Uno de los momentos más dolorosos se vivió cuando, mientras se realizaban los trabajos en la escena, arribó al sitio el padre del fallecido, quien se identificó como elemento activo de la Policía Municipal.

Hasta el cierre de esta edición, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el accidente; sin embargo, en este medio de comunicación, como es habitual, se dará seguimiento puntual a cualquier información oficial que surja conforme avancen las investigaciones. Es importante reiterar que estar detrás del volante conlleva una gran responsabilidad, ya que no solo se pone en riesgo la propia vida, sino también la de otros ciudadanos.

En un hecho similar ocurrido durante el transcurso del día de ayer, se registró otro accidente vial, esta vez entre un automóvil particular y un taxi de ruta, el cual terminó volcado. Como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Este percance tuvo lugar sobre el bulevar Limón Padilla, a la altura de las colonias Granjas Familiares y 10 de Mayo.

