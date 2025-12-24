Atacan a balazos a una mujer en calles de Ciudad Obregón; se trataría de una víctima colateral

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre de 2025, en plena Nochebuena, se registró una nueva agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora, dejando como saldo a una persona del sexo femenino lesionada por proyectil de arma de fuego. El violento hecho ocurrió en calles de la colonia Jardines del Valle, ubicada en el sector surponiente de la localidad, en donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se suscitaron poco antes de las 11:00 horas, cuando la mujer se encontraba en el exterior de una tienda de conveniencia situada en el cruce de las calles De Las Flores y Salvatierra. Se presume que al menos un gatillero desconocido abrió fuego en la zona, por lo que versiones extraoficiales señalan que la fémina, aún sin identificar, fue una víctima colateral de este ataque armado.

Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de Marina (Semar) arribaron a la ubicación, confirmando la presencia de una persona lesionada. El perímetro quedó acordonado para preservar la escena del crimen, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron al llamado y trasladaron a la afectada a un hospital cercano.

Una mujer resulta lesionada en un ataque armado en la colonia Jardines del Valle, al surponiente de Ciudad Obregón.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa (FGJES) se encargaron de las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de casquillos percutidos que quedaron tirados sobre la carpeta asfáltica. Dichos indicios balísticos se integrarán a la respectiva carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la mujer baleada, es por ello que se espera nueva información en las próximas horas.

Este ataque armado se une a otros dos registrados durante los primeros minutos de este miércoles: uno en la colonia Misión San Xavier y otro en el fraccionamiento Privadas del Campanario, los cuales dejaron como saldo dos personas lesionadas. Ambas víctimas fueron llevadas de emergencia a un nosocomio de la localidad, en donde recibirán atención médica especializada por las lesiones que presentan.

Se registra ataque armado en la colonia Jardines del Valle, al surponiente de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui