Buscan a Juan Carlos Urrea Serrano, un joven de 19 años desaparecido en el norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Juan Carlos Urrea Serrano, un joven de 19 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 27 de octubre de 2025 en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Por tal motivo, autoridades y familias continúan solicitando apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Juan Carlos mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 72 kilogramos. También fue descrito como una persona de tez morena clara y complexión mediana, además de tener cabello castaño oscuro, mediano y liso, así como ojos color café. Asimismo se detalló que tiene boca grande y labios gruesos, características que pueden ayudar a su identificación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JUAN CARLOS URREA SERRANO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución en sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda indicó que presenta un tatuaje de San Judas Tadeo en la parte interna del antebrazo izquierdo, así como uno con la imagen de una corona en el lado izquierdo del cuello. Además, cuenta con un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda 'Carlos' y los números 08 02 06, y otro más con la figura de un ancla cerca del pliegue del codo, elementos claves para reconocerlo en caso de un avistamiento.

Las autoridades exhortan a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a su localización. En caso de contar con datos relevantes, se solicita comunicarse de inmediato al número 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante aclarar que cualquier denuncia será tratada con estricta confidencialidad y que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser determinante para que el joven pueda regresar con bien a casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui