Cae presunto responsable del asesinato de Enrique Estrada, funcionario de El Salto, Jalisco

El Salto, Jalisco.- Respecto a las investigaciones conducidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por el asesinato de un servidor Público, este miércoles 24 de diciembre se informó sobre la captura de un implicado llamado Ángel Yael 'N'. Al individuo se le señala por su presunta responsabilidad en el homicidio de Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio de El Salto.

La detención fue el resultado de diversas labores de inteligencia y seguimiento tras los hechos ocurridos el pasado viernes 12 de diciembre. Según los informes oficiales, el operativo de captura se llevó a cabo en el municipio de Ciudad Guzmán, lugar donde el sospechoso fue localizado y posteriormente entregado a las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal y determinar su situación jurídica.

El crimen tuvo lugar en el domicilio de Estrada Jiménez, ubicado en la colonia Parques del Castillo. De acuerdo con las actas policiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió durante la madrugada del 12 de diciembre. La presencia de los cuerpos de seguridad fue solicitada por vecinos de la zona, quienes reportaron ruidos inusuales provenientes de la vivienda y alertaron que la puerta principal se encontraba abierta, lo cual resultó atípico para los residentes del área.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de El Salto ingresaron a la propiedad, donde localizaron al funcionario sin signos vitales. Los primeros reportes periciales indicaron que el cuerpo presentaba heridas presumiblemente infligidas por un arma blanca. En el momento del incidente, se reportó de manera preliminar que la víctima se encontraba acompañada por al menos una persona, dato que fue clave para el desarrollo de las líneas de investigación de la Fiscalía.

Con la detención de Ángel Yael 'N', el caso entra en una nueva fase judicial. El detenido será puesto a disposición de un juez de control, quien evaluará las pruebas presentadas por el Ministerio Público para decidir sobre la vinculación a proceso, conforme a los protocolos establecidos en el sistema de justicia penal.

uD83DuDE94Detienen a presunto homicida de funcionario.



Elementos de la Fiscalía del Estado capturaron a un hombre por su probable responsabilidad en el homicidio del Director del DIF municipal de El Salto, como resultado de investigaciones tras hechos ocurridos el 12 de diciembre. (1-2) pic.twitter.com/ceDycokwiX — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) December 24, 2025

Lamentan el asesinato

Tras confirmarse el deceso, el Gobierno Municipal de El Salto emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida del funcionario y reiterando su disposición para colaborar estrechamente con la Fiscalía del Estado con el fin de esclarecer el caso. La administración local enfatizó la importancia de la transparencia y la justicia en el proceso de investigación. Por su parte, la alcaldesa Elena Farías Villafán utilizó sus canales oficiales para expresar sus condolencias y reconocer la trayectoria de Enrique Estrada.

La edil describió al funcionario como una figura clave en la gestión social del municipio, destacando su compromiso con la atención de los sectores más vulnerables a través del DIF. "Kike fue una persona comprometida, generosa y siempre dispuesta a servir. Su entrega, su calidad humana y su amor por El Salto dejan una huella imborrable", manifestó la alcaldesa, subrayando que la labor de Estrada Jiménez será recordada por su impacto positivo en la comunidad.

El salto Jalisco,Mexico a 12 de diciembre 2025: Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema DIF de El Salto, Jalisco, fue asesinado.

uD83DuDCC5 En la madrugada del viernes 12 de diciembre, fue localizado sin vida en su domicilio. Reportes preliminares indican heridas por arma blanca pic.twitter.com/9lUZYhWdkY — Jazz Bustamante (@tv_yazi) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui