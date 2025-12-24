Caen tres secuestradores en Edomex; raptaron a hombre, lo mataron y abandonaron su cuerpo

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, tras presentar las pruebas suficientes ante la autoridad judicial, fue dictada vinculación a proceso en contra de tres individuos identificados como Isaac 'N', Mario 'N' y Abraham 'N'. Los señalados son investigados por su presunta autoría en el delito de secuestro, hecho en el cual la víctima también fue privada de la vida.

De acuerdo con los reportes integrados en la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 2 de diciembre de 2025. En esa fecha, la víctima se encontraba frente a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Galaxias, de Toluca. El afectado estaba acompañado por otras personas cuando dos vehículos arribaron al lugar para perpetrar la agresión. El primer vehículo involucrado ha sido descrito como una camioneta de color negro.

Dicho auto era conducido por Isaac 'N', quien viajaba en compañía de un sujeto identificado bajo el alias de 'El Payaso' en el asiento del copiloto. Simultáneamente, una segunda unidad de color gris llegó al sitio, en la cual se trasladaban Abraham 'N', Mario 'N' y un tercer cómplice cuya identidad no ha sido precisada. Según el seguimiento cronológico de los hechos, los involucrados descendieron de ambas unidades al estar frente a la víctima.

En ese momento, el individuo apodado como 'El Payaso' utilizó un arma de fuego para amagar a la persona, mientras que Isaac 'N' emitió la orden directa de subirla por la fuerza a la camioneta negra. Una vez que la víctima fue colocada en la parte posterior del vehículo, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, consumando así la privación ilegal de la libertad.

Lamentablemente, las investigaciones posteriores confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en las inmediaciones de la Laguna de Galaxias, también en la capital mexiquense. Ante este hallazgo, el Ministerio Público coordinó las diligencias necesarias para identificar a los probables responsables, logrando obtener de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

#AProceso.



Tras la captura de Isaac 'N', Mario 'N' y Abraham 'N', los tres sujetos fueron trasladados e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Durante la audiencia inicial, el Órgano Jurisdiccional analizó los datos de prueba aportados por la representación social y determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso legal en su contra.

Como resultado de esta audiencia, la autoridad judicial estableció un periodo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM