Ciudad Obregón: Fallece padre de familia que fue baleado junto a su hijo en la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras varias horas de agonía, Germán Heraclio P. D., de 37 años de edad, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado en la colonia Cajeme, ubicada en el sector norte de Ciudad Obregón, Sonora. El deceso se reportó la madrugada de este miércoles 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 01:25 horas, cuando el hombre se encontraba recibiendo atención médica en un nosocomio de la localidad.

De acuerdo con un reporte actualizado del hecho, el hoy occiso, de oficio zapatero, albañil y tamalero, fue ingresado al Hospital IMSS-Bienestar la noche del martes 23 de diciembre, aproximadamente a las 20:15 horas, minutos más tarde de que él y su hijo menor fueron agredidos a balazos sobre la calle María Greever, entre Carmen y Aquiles Serdán. El individuo no logró resistir a las heridas de bala que presentaba en el tórax, brazos y piernas.

De forma preliminar se informó que sólo se trataba de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el sector; sin embargo, al momento de acordonar el perímetro, los elementos de las distintas corporaciones policíacas localizaron a una segunda víctima. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación y, luego de brindarle atención prehospitalaria a los afectados, realizaron el traslado al mencionado centro médico.

El hombre murió mientras era atendido en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón.

En el lugar del ataque se contó con la presencia de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos en esta nueva agresión armada ocurrida en la región.

Con respecto al hijo del fallecido, trascendió que fue identificado como Germán Heraclio P. P., de 13 años, quien resultó con una lesión causada por arma de fuego en su pierna derecha. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha proporcionado información sobre él o los responsables de este atroz suceso, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa (FGJES) encabeza las investigaciones correspondientes.

Ataque armado en la colonia Cajeme dejó un muerto y un menor lesionado.

Fuente: Tribuna del Yaqui