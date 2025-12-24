Código Rojo: Fuerte BALACERA durante posada en Guanajuato deja dos víctimas

Salamanca, Guanajuato.- La tarde de este martes 23 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como oficiales del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en la ciudad de Salamanca, luego de que se reportara una agresión armada durante una convivencia decembrina, situación que generó alarma entre vecinos y asistentes al evento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este martes 24 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, en la colonia San Pedro, específicamente sobre la calle Nezahualpilli, en el tramo comprendido entre Xólotl y Soto y Gama, donde se realizaba una posada navideña en la vía pública. Durante la convivencia, sujetos armados, hasta ahora no identificados, arribaron al sitio y abrieron fuego contra los presentes.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Twitter

A los sicarios no les importó en el lugar se encontraban familias completas y menores de edad. Tras la agresión, los hombres armados huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que dos jóvenes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Uno de ellos fue reportado en estado grave, mientras que el segundo presentaba lesiones de menor consideración. Rápidamente se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Salamanca, de la Guardia Nacional y fuerzas estatales, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y permitir el trabajo de los peritos. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. No se ha actualizado el estado de salud de la víctima.

#Seguridad | Segunda BALACERA de Nochebuena en Ciudad Obregón: Hombre termina en el HOSPITAL tras ATAQUE 2??uD83DuDEA8https://t.co/Zo9dqws2KC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios balísticos y el inicio de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se han dado a conocer los posibles móviles del ataque ocurrido durante la posada. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui