Con disparos de arma larga, asesinan a hombre frente a su domicilio en el oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con disparos de armas largas, sujetos armados asesinaron a un hombre afuera de su domicilio ubicado en la colonia 5 de Mayo, ubicada al oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a lo largo del mediodía de este miércoles 24 de diciembre de 2025. Los primeros reportes indican que el hoy occiso fue acribillado hasta ser privado de la vida por gatilleros desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el atroz hecho.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el fallecido fue identificado como Ricardo 'N.', de quien se dijo que tenía 42 años de edad y contaba con domicilio en el lugar donde se registró el ataque armado. El individuo fue ultimado por sus agresores sobre la calle 24 de Febrero, entre 27 de Diciembre y 5 de Mayo, aparentemente frente a la fachada de su vivienda, a unas cuadras de la clínica del ISSSTE de Culiacán.

El reporte del hecho delictivo se generó ante las autoridades siendo aproximadamente las 12:00 horas del mediodía de este miércoles, registrándose la movilización de las distintas autoridades, quienes al acudir a dicha ubicación confirmaron la presencia del masculino sin vida por impactos de bala", detalló el portal de noticias de Los Noticieristas.

Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias, elementos de la Policía Municipal de Culiacán y del Ejército Mexicano acordonaron el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, asegurando al menos tres casquillos de arma larga.

Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y será resguardado hasta que sea reclamado por sus familiares. Este hecho se une a la jornada violenta del martes 23 de diciembre, cuando se contabilizaron siete homicidios dolosos, dos privaciones de la libertad y 14 vehículos robados en el estado de Sinaloa.

