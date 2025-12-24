Detienen a mujer que llevaba casi 3 mil pesos en productos sin pagar de una tienda en Torreón

Torreón, Coahuila.- La tarde del martes 23 de diciembre de 2025, elementos de seguridad privada y agentes policíacos municipales concretaron la detención de una mujer de 31 años de edad, identificada como Mariana 'N.', por presuntamente comete un robo en una tienda departamental ubicada sobre el boulevard Diagonal Reforma, en el municipio de Torreón, Coahuila. La detenida fue señalada por empleados del lugar de no liquidar el costo de la mercancía que portaba.

De acuerdo con un informe de las autoridades locales, los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando la fémina en cuestión ingresó al establecimiento comercial y comenzó a recorrer los diferentes pasillos, seleccionando productos de limpieza, accesorios del área de electrónica y diversas prendas de vestir, artículos que posteriormente fue dejando en su carrito de compras como cualquier cliente, sin presentar una actitud anormal en ese momento.

No obstante, el comportamiento de la mujer comenzó a cambiar y pronto despertó sospechas entre el personal de la tienda. Según el testimonio recabado por oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los trabajadores señalaron que la detenida presentaba una actitud inusual y errática, lo que motivó a los guardias de seguridad a seguir sus movimientos a través del sistema de videovigilancia y de manera presencial por las distintas zonas del negocio.

Mujer es atrapada intentando robar más de dos mil pesos en una tienda de Torreón.

La situación llegó a su punto crítico cuando Mariana 'N.' se dirigió hacia la salida del establecimiento. Tras superar la línea de cajas sin realizar el desembolso correspondiente ni mostrar intención de pago, fue interceptada por el personal de vigilancia en la puerta principal", explicó el portal de noticias Telediario Coahuila.

Al solicitarle el comprobante de compra, la mujer no pudo acreditar la adquisición legal de los objetos y, luego de una inspección preventiva, se confirmó que llevaba consigo más de cinco artículos que no había pagado. El inventario de los objetos asesorados arrojó un monto aproximado de dos mil 800 pesos, principalmente por calzado y ropa de temporada que había adquirido de forma ilícita. Tras su aprehensión, fue puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui