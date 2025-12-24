En Oaxaca, detienen en víspera de Nochebuena a hijo que agredió a su madre por pleito de tierras

Oaxaca, Oaxaca de Juárez.- Este miércoles 24 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como G.B.R., por el delito de violencia familiar, en agravio de su propia madre, quien permanece bajo anonimato y a quien el imputado agredió debido a un conflicto relacionado con la posesión de un terreno.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2025, en la región de la Costa, en inmediaciones de la localidad de San José del Progreso, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec. En este caso, el Ministerio Público trabajó en conjunto con la Vicefiscalía Regional de la Costa para localizar y ordenar la detención del sujeto, quien actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público con sede en Puerto Escondido.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el tipo de sentencia a la que podría ser acreedor; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización, ya que, como te informamos constantemente, las agresiones en el entorno familiar son frecuentes y suelen presentarse principalmente entre padres e hijos, hermanos y, en algunos casos, incluso afectan a personas adultas mayores.

En un hecho distinto, pero ocurrido también en el mismo estado, específicamente en el cruce de las calles Xóchitl y Bustamante, en la colonia Centro de Oaxaca de Juárez, fue vinculado a proceso un individuo identificado con las iniciales V.O.P., a quien se le responsabiliza del robo a la empresa Teléfonos de México S.A.B. de C.V. (Telmex). Los hechos fueron reportados el 6 de diciembre de 2025, día en que el sujeto ingresó sin autorización a un pozo de registro de cableado de la citada compañía.

De acuerdo con la investigación, el imputado utilizó un cúter y un cuchillo para cortar y sustraer un rollo de 65 metros de cable, ocasionando una afectación económica de 13 mil 637 pesos. Tras una investigación exhaustiva, se logró su captura y posteriormente, durante la audiencia correspondiente, un juez de control calificó de legal la detención, decretó la imputación y, con base en las pruebas presentadas, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de otorgar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

