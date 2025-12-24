Encuentran a hombre lesionado al sur de Ciudad Obregón; habría escapado de ataque armado

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad tuvo lugar la mañana de este miércoles 24 de diciembre, en la zona sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara el hallazgo de una persona lesionada en la colonia Maximiliano R. López. El suceso fue notificado a las autoridades alrededor de las 11:20 horas, quienes activaron los protocolos de respuesta inmediata en el sector.

Según se sabe hasta el momento, los hechos se concentraron en las inmediaciones de las calles Centeno y Begonia. En dicho punto, fue localizado un hombre que presentaba una mancha de sangre visible a la altura del pecho, aparentemente producida por un impacto de proyectil de arma de fuego. Según los datos recabados en el lugar, la víctima habría buscado refugio en un domicilio tras haber sido agredida en un sitio cercano.

Este suceso estaría relacionado con una balacera ocurrida apenas unos minutos antes en el vecino fraccionamiento Jardines del Valle. El primer reporte se recibió poco después de las 11:00 horas frente a una tienda Oxxo, ubicada en la intersección de la Avenida de las Flores y la calle Salvatierra. En ese punto, una persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica; aunque se menciona que la víctima podría ser una mujer, dicha información no ha sido confirmada.

Debido a la cercanía entre amboslugares y los testimonios recabados, las corporaciones policiales trabajan bajo la hipótesis de que el hombre localizado en la colonia Maximiliano R. López podría ser la misma persona que fue vista huyendo del ataque en Jardines del Valle. Al sitio del hallazgo arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área.

Diversas corporaciones de seguridad estuvieron presentes en el lugar

Ante la urgencia de la situación, el lesionado fue trasladado a un hospital local a bordo de una patrulla para su intervención médica. Hasta el momento, no ha revelado su identidad ni su estado de salud. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer la dinámica de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui