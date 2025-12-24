Explosión de Waldo's en Hermosillo: FGJE confirma 7 detenidos y 18 órdenes de aprehensión pendientes

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 24 de diciembre de 2025, hace menos de una hora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó, a través de un comunicado oficial, que fueron libradas por un juez penal un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con la explosión ocurrida en una tienda Waldo's, de las cuales, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se han cumplimentado siete por parte de las autoridades sonorenses.

De esta manera, el Ministerio Público aclaró que, para que dichas acciones se llevaran a cabo, fueron autorizados cateos judiciales. Es necesario mencionar que la Fiscalía estatal no ha revelado mayores detalles sobre este tema que ha generado consternación entre la población hermosillense; sin embargo, en nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas.

Audiencia

"Asimismo, se informa que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral se llevará a cabo este día a las 17:00 horas, en Hermosillo, ante un juez oral penal", enfatizó el escrito. Como dato adicional, la diligencia se realizará en la capital sonorense y la citación correspondiente fue emitida por la autoridad jurisdiccional. Por último, la fiscalía estatal reiteró que las víctimas recibieron atención y acompañamiento.

Ocurrió el 1 de noviembre

Desgracia que marcó al país

En TRIBUNA, le hemos dado difusión a esta tragedia ocurrida el sábado 1 de noviembre de 2025, la cual dejó como saldo 24 personas fallecidas. La explosión se registró en una tienda Waldo's, ubicada en la calle Doctor Noriega, en el centro de la ciudad de Hermosillo, y de acuerdo con la última versión oficial, probablemente fue provocada por una falla en un transformador al interior del establecimiento.

En cuanto a la reacción social, la indignación alcanzó tal magnitud que el jueves 6 de noviembre de 2025, estudiantes y miembros de la sociedad civil salieron a marchar en la capital del estado con el objetivo de que se impulse la Ley 1 de Noviembre, la cual busca obligar a cualquier institución educativa o negocio en general a implementar medidas de seguridad que eviten que se repita un suceso tan doloroso como este.

