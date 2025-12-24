Fallece hombre atropellado de forma violenta al sur de Monterrey; el conductor se dio a la fuga

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 24 de diciembre de 2025, una persona del sexo masculino, cuya identidad por el momento se desconoce, perdió la vida luego de ser atropellado en el sector sur de Monterrey, Nuevo León. El fatal incidente se registró en una de las vialidades con mayor tránsito vehicular de la ciudad y generó una fuerte movilización de corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron el deceso del hombre y que el responsable se había dado a la fuga.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas, cuando las líneas de emergencias recibieron el reporte sobre una persona arrollada en la colonia 15 de septiembre. Los primeros reportes señalan que el fatal incidente tuvo lugar en la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con la calle Alfonso Reyes, en dirección hacia el municipio de San Pedro Garza García.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, tras una breve valoración, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Aunque el hoy occiso no ha sido identificado aún, elementos de Policía y Tránsito de Monterrey señalaron que se trata de un masculino de entre 35 y 40 años de edad, tez morena y una estatura aproximada de 1.60 metros. Trascendió que vestía con una una sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

La víctima mortal, según datos recabados por POSTA México, habría intentado cruzar dicha avenida cuando fue embestido por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad. Derivado del impacto, el cuerpo del sujeto fue arrastrado por más de 150 metros, sufriendo lesiones de gravedad que a la postre le ocasionaron una muerte instantánea. Testigos constataron que el conductor continuó su camino para emprender la huida, dejando a la víctima tendida sobre la carpeta asfáltica.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se encargó de las diligencias y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, mientras se trabaja para localizar al responsable del hecho. Los Servicios Periciales realizaron los trabajos de campo en el área, y una vez concluidas, las pesquisas, se ordenó el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley.

uD83DuDEA8#SEGURIDAD| Tras intentar cruzar la Avenida Lazaro Cárdenas, un peatón murió arrollado esta mañana a la altura de Camino al Mirador, al sur de Monterrey. pic.twitter.com/S5PNaqd5lg — El Porvenir MX (@PorvenirMx) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui