FATAL accidente: Hombre en situación de calle muere tras ser arrollado en avenida de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este martes 23 de diciembre de 2025, en plena vía pública de la ciudad de Monterrey (estado de Nuevo León), autoridades respondieron a un Código Rojo tras el reporte un fuerte accidente vehicular: un hombre en situación de calle fue atropellado por una camioneta, justo cuando intentaba cruzar una de las avenidas de mayor flujo vehicular en la región.

Según los primeros reportes, el accidente se registró la noche de este martes, en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta y la calle Niobio, en la colonia Barrio Acero, al norte de la ciudad. Trascendió que la víctima estaba a recolectando botes de plástico y latas en la zona, actividad que realizaba de manera habitual, cuando intentó atravesar la vialidad. En ese momento, fue alcanzado por una camioneta tipo Tahoe, de color blanco, cuyo conductor circulaba por la avenida.

Los hechos ocurrieron este martes. Foto: Facebook

Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible su traslado a un hospital.

A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades solamente informaron que se trataba de una persona en condición vulnerable y sin documentos que permitieran conocer su identidad de manera inmediata.

Policías Municipales de Monterrey y elementos de Fuerza Civil acordonaron el área para permitir el trabajo de los agentes ministeriales y del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL). Estos últimos realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron con las indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Autoridades no han informado si el conductor permaneció en el lugar ni si se aplicaron medidas precautorias mientras avanza la investigación. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui