Frustran robo en domicilio de Nogales; ladrones llevaban una máquina de soldar y un taladro

Nogales, Sonora.- Por el presunto intento de robo a un domicilio de la colonia Kennedy, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y efectuaron la detención de un sujeto identificado como Rafael 'N.', de 23 años de edad, y de otro joven de 17 años, cuya identidad no fue revelada al tratarse de un menor de edad, pero que también estuvo involucrado en este hecho delictuoso.

De acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron la mañana del martes 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 05:35 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes sobre un posible allanamiento morada en un domicilio de la zona, por lo que se desplegó un operativo en el mencionado asentamiento humano.

A su llegada, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien dijo ser un ingeniero que estaba a cargo de trabajos en la residencia. También señaló que la propietaria del inmueble fue avisada sobre algunos ruidos al interior del lugar. Fue en ese momento que los uniformados decidieron inspeccionar la vivienda y observaron a dos hombres saliendo de la propiedad con una máquina de soldar y un taladro, objetos que fueron reconocidos por la parte afectada.

Por tal motivo, los sospechosos fueron detenidos en el lugar. Durante una revisión en el domicilio, los policías municipales constataron daños en la chapa de la puerta trasera, cocina, habitaciones y entrada principal, además de otros artículos que presuntamente estaban acomodados para ser sustraídos. Los agentes dieron aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, por lo que Rafael 'N.' y su cómplice quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

En otro caso similar ocurrido el pasado martes 16 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como César E. 'N', de 34 años, fue detenido por presuntamente presentar un comportamiento violento en una tienda comercial Elektra, la cual se sitúa sobre la avenida Álvaro Obregón. Personal del lugar explicó que el individuo los amenazó de muerte y hasta golpeó a una empleada a la altura del pecho, lo que provocó que se cayera sobre unas sillas.

