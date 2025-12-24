Hallan muerto a operador de Los Chapitos en Culiacán; EU ofrecía recompensa por su captura

Culiacán, Sinaloa.- Autoridades de Sinaloa confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alan Gabriel 'N' en la ciudad de Culiacán. El punto del hallazgo se situó en las inmediaciones de diversas oficinas e instalaciones operativas del gobierno estatal, lo que generó un despliegue de las fuerzas de seguridad para resguardar el perímetro. De acuerdo con los reportes periciales, el cuerpo presentaba signos de violencia e impactos de bala.

Asimismo, se detalló que la víctima se encontraba con las extremidades atadas al momento de ser localizada. Tras la intervención de la Fiscalía General del Estado, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde familiares procedieron a realizar la identificación del hombre, quien contaba con aproximadamente 31 años de edad. Alan Gabriel 'N' no era un desconocido para las agencias de inteligencia internacionales.

Desde marzo de 2023, su nombre figuraba en la lista de los delincuentes más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantenía una recompensa por información que condujera a su captura, señalándolo como un operador logístico clave dentro de la estructura criminal de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El perfil delictivo trazado por el Departamento de Estado lo vinculaba directamente con la crisis de salud pública que enfrenta Estados Unidos por el consumo de opioides sintéticos. Se le consideraba un proveedor de fentanilo, con capacidad operativa para coordinar el trasiego de decenas de miles de pastillas y varios kilos de la droga en polvo hacia el mercado norteamericano. Según la acusación formal emitida en abril de 2023 por un juez federal en Nueva York, Alan Gabriel enfrentaba cargos por conspiración para la importación y distribución de fentanilo,

Así como posesión de ametralladoras, tráfico de artefactos destructivos y operaciones de lavado de dinero. Las investigaciones en territorio estadounidense documentaron que el hoy fallecido negoció entregas de narcóticos a gran escala durante el año 2023, algunas de las cuales fueron interceptadas por agentes federales en ciudades como Los Ángeles. Su relevancia dentro de la organización radicaba en su capacidad para gestionar la cadena de suministro y la seguridad armada de los cargamentos.

Este suceso ocurre en un contexto de creciente presión sobre el círculo cercano a Iván Archivaldo Guzmán. El deceso de Alan Gabriel se suma a una serie de eventos recientes que afectan la estructura operativa de esta facción, incluyendo detenciones estratégicas y reportes sobre la muerte de otros perfiles de alto nivel, como Óscar Medina, alias 'El Panu', identificado como uno de los colaboradores más estrechos de la organización. Hasta el momento, las autoridades sinaloenses mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui