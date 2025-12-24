Iban vestidos de policías: Sujetos armados ejecutan a dos hombres y hieren a otro en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A lo largo de la noche del martes 23 de diciembre de 2025 se reportaron ataques armados simultáneos en la colonia El Mirador, ubicada en el sector norte de Culiacán, Sinaloa, los cuales dejaron como saldo a dos hombres ejecutados y uno más lesionado por proyectil de arma de fuego. Con respecto al masculino herido, trascendió que fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital sinaloense para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando las víctimas se encontraban conviviendo afuera de un domicilio situado en el cruce de las calles Piscis y Mar Mediterráneo. En ese momento, hombres armados, quienes portaban uniforme de la Policía Municipal, irrumpieron en el sector y, tras una breve interrogación, dispararon contra los masculinos para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Trascendió de manera preliminar que uno de los occisos, identificado como Salvador 'N.', de 45 años de edad y mecánico de oficio, quedó sin vida en el patio de la vivienda. Otro de las víctimas mortales, que respondía al nombre de Jesús Abel 'N.', de quien se dijo tenía 19 años y era chofer de plataforma, cayó muerto unos 500 metros más adelante, específicamente sobre la calle Galaxia. Por su parte, el lesionado fue identificado como Víctor Javier 'N.', de 25 años.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Ataques simultáneos a balazos deja dos personas sin vida y un herido en distintas calles de la colonia El Mirador, #Culiacán. Uno de los fallecidos se llamaba Salvador “N”, de 43 años, y era de oficio mecánico. El lesionado fue identificado como Víctor Javier “N” de 25. pic.twitter.com/SE7VhcoMDD — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 24, 2025

Tras la agresión, en el lugar quedó sin vida Salvador, mientras que Jesús Abel corrió pero fue alcanzado por las balas y quedó tendido sin vida a 500 metros de distancia, justo por la calle Gaxiola, casi esquina con Mar Mediterráneo, en tanto que el lesionado fue trasladado a un hospital sin darse a conocer su estado de salud", detalló el portal de noticias de Los Noticieristas.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio, confirmando que los dos masculinos ya no contaban con signos vitales, además de realizar el traslado del lesionado a un nosocomio. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para que los cuerpos fueran llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDD34| Dos hombres murieron y uno más resultó herido tras un ataque armado registrado la noche dell martes en la colonia El Mirador, en Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como Salvador “N” y Jesús Abel “N”. Víctor Javier “N” fue hospitalizado.



uD83DuDD17 https://t.co/ZzhNMY33i7… pic.twitter.com/EnWjBZ4dT3 — Noroeste (@noroestemx) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui